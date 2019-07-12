"الخليج" تتحدث عن انفراج مهم في الأزمة الجزائرية

قالت صحيفة إماراتية، "أحدثت عملية انتخاب نواب البرلمان الجزائري رئيساً جديداً له خلفاً لرئيسه السابق معاذ بوشارب، المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني انفراجاً مهماً في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي، وقيمة الاتفاق تكمن في أن الرئيس الجديد سليمان شنين، جاء من خارج المؤسسة التي حكمت الجزائر طوال العقود الماضية، ما يعني أن هناك حالة قطيعة بين الشعب وهذه المؤسسة، خاصة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في شهر إبريل/ نيسان الماضي".

وبينت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "رئيس البرلمان الجديد أعلن بعد انتخابه موقفاً تصالحياً بإشارته إلى أن الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة، وأن على الجميع إعطاء الأمل للشعب ليثق بمؤسساته، وهو موقف يدل على أن الجزائريين يسيرون في الطريق الصحيح، بعد أن كانت بعض المواقف يمكن أن تقود البلاد إلى فوضى، خاصة بعد الاعتداءات التي استهدفت العشرات من المتظاهرين قبل أيام من قبل قوات الشرطة".

ومضت:"تفتح خطوة انتخاب رئيس جديد للبرلمان في الجزائر الطريق لاستعادة ثقة المواطن بمؤسساته الدستورية، من بينها مجلس النواب، بعد أن كان قد شهد مؤخراً انقساماً كبيراً بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، إضافة إلى إعلان الجيش، الذي يعد أقوى المؤسسات القائمة اليوم، موقفاً مؤيداً للتغيير في البلاد، حيث حرص رئيس الأركان قايد صالح على إرسال رسائل تطمينية للجزائريين، مضمونها أن الجيش ليست لديه الرغبة في حكم البلاد، وهو ما أشار إليه في تصريحات أدلى بها أكثر من مرة، أعاد من خلالها التأكيد أنه ليس لدى الجيش أي طموحات سياسية، وأنه متمسك بالانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تبقى الفعل الوحيد الذي سيعمل على توحيد الجزائريين في طريق المستقبل، لأنها تعد المخرج الدستوري والقانوني للأزمة المستفحلة منذ عدة أشهر".

وقالت الصحيفة:"يبدو أن مسار الأحداث في الجزائر يتجه إلى تفكيك النظام بأسره، وليس تغيير الوجوه وإدخالها السجون فقط، كما حدث مع عدد من الوزراء والمسؤولين، المقربين من دائرة صنع القرار، فهذا هو المطلب الرئيسي للجماهير التي تحتشد كل يوم جمعة؛ لذلك تبدو المخاوف قائمة من استمرار الانقسام حول هوية المرحلة الانتقالية المقبلة، في ظل إصرار حراك الشارع على رحيل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي تم التمديد له لحين إجراء انتخابات رئاسية ثانية، مدتها ثلاثة أشهر، إضافة إلى رئيس الحكومة نور الدين بدوي باعتبارهما من رموز نظام بوتفليقة".

واختتمت:"ويبقى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة من الخطوات الضرورية للعبور إلى بوابة الاستقرار الذي ينشده المواطن الجزائري، إذ إن التوافق حولها يفتح الطريق أمام إتمام استحقاق ديمقراطي يؤسس لحياة سياسية تتخلص من إرث الماضي، ويجنب البلاد الوقوع في فخ فراغ دستوري، وما يترتب عن ذلك من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب".