أحمد موسى: الشعب القطري يدفع ثمن كل رصاصة تستخدمها أمريكا فى قاعدة العديد

أحمد أبوعقيل

قال الأعلامي أحمد موسى إن الشعب القطري يتحمل تكلفة كل رصاصة تستخدمها أمريكا فى قاعدة العديد مقابل حماية أمريكا لها.

وأضاف موسي خلال برنامجه" على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدي البلد:" أمريكا تغض البصر عنه لأنه تستفيد اقتصاديا لانها تمتلك مخطط كامل للاستفادة من مخزون البترول لدي قطر".IFrame

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك كل الوثائق التي تثبت تورط تميم في دعم للإرهاب في مصر وليبيا وسوريا وأماكن عديدة من دول العالم.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بيانا مشتركا أعقب لقاءهما في البيت الأبيض، كشفا فيه عن أبرز التبادلات التجارية التي ستربط البلدين في الفترة المقبلة.

وتضمن التبادل التجاري شراء الخطوط الجوية القطرية لـ5 طائرات من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات Gulfstream.

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وشملت الاتفاقيات التجارية بين أمريكا وقطر توقيع اتفاقية بين شركة شيفرون فيليبس للكيماويات وشركة البترول القطرية للعمل على تطوير وبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات في قطر.

وتضمنت اتفاقيات التبادل التجاري بين الدوحة وواشنطن، التزام وزارة الدفاع القطرية بشراء منظومتي Raytheoun NASAM وباتريوت، بالإضافة إلى اختيار الخطوط الجوية القطرية لمحركات وخدمات GE Jet، لتشغيل طائرات بوينغ 787 و777.

وأكد البيان المشترك أن هذا التبادل التجاري يشكل مثالا جديدا للروابط التجارية والسياسية والأمنية القوية بين أمريكا وقطر.