وزارة الصناعة طلبت من مؤسستين تسوية أوضاعهما تحت طائلة الاقفال

أصدرت وزارة الصناعة قرارا قضى بالطلب إلى أصحاب أفران "أبو عرب" الذين يستثمرون من دون ترخيص نظامي فرنا للكعك في الدامور - الشوف، تسوية الوضع والتقدم وفقا للأصول بطلب ترخيص في وزارة الصناعة خلال مهلة شهرين تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام.
كما طلبت الوزارة من أصحاب مؤسسة "سبلاني لاعادة التعبئة" الذين يستثمرون من دون ترخيص نظامي، مصنعا لتعبئة المخللات، في منطقة المريجة - بعبدا، تسوية الوضع والتقدم وفقا للأصول بطلب ترخيص في وزارة الصناعة خلال مهلة شهرين تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام.
وأصدرت الوزارة القرارين بناء على المرسوم 5243 المعني بتصنيف المؤسسات الصناعية، والمرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء مؤسسات صناعية واستثمارها، والمرسوم 7945 الذي يحدد الأصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها.
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