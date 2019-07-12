النشرة: قتيل في حادث انقلاب شاحنة كبيرة في منطقة الفوار

افاد مراسل النشرة في صيدا، بأن قتيلا سقط خلال انقلاب شاحنة محملة بالاتربة في منطقة الفوار - حارة صيدا، ما ادى الى مقتل السائق وتضرر سيارة اجرة من نوع ڤان هيونداي كانت موجودة في المكان.
وقد ادى الحادث الى اغلاق الطريق حيث تم احضار حفارة كبيرة لازالة الاتربة والمساعدة في اعادة فتحها امام السيارات.
وحضرت القوى الامنية الى المكان وبدأت التحقيقات في الحادث فيما نقلت جثة السائق الى مستشفى صيدا الحكومي.
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