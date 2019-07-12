وفد من حزب الله جال على رؤساء البلديات المنتخبين في منطقة صيدا والتقى السعودي

جال وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر على رؤساء البلديات المتخبين في منطقة صيدا لولاية جديدة.
وقد زار الوفد مهنئا كل من رئيس بلدية الغازية الحاج أحمد رمزي خليفة، رئيس بلدية طنبوريت خالد صوما، رئيس بلدية عبرا إيلي مشنتف وناقش الوفد مع الرؤساء البرامج والأنشطة والمشاريع المخطط لها في الولاية الجديدة والتي تهدف لخدمة المجتمع والمواطن.
وتمنى الوفد لجميع الرؤساء التوفيق والنجاح في نشاطهم البلدي.
وفي سياق آخر زار الوفد رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي ناقش مع الوفد العديد من المشاريع الخاصة ببلدات الإتحاد كما وضع السعودي الوفد في صورة الأنشطة التي تقوم بها بلدية صيدا خلال الصيف.
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