وفد من حزب الله جال على رؤساء البلديات المنتخبين في منطقة صيدا والتقى السعودي

جال وفد من "​حزب الله​" برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​ على رؤساء البلديات المتخبين في منطقة صيدا لولاية جديدة.

وقد زار الوفد مهنئا كل من رئيس بلدية ​الغازية​ الحاج أحمد رمزي خليفة، رئيس بلدية طنبوريت خالد صوما، رئيس ​بلدية عبرا​ ​إيلي مشنتف​ وناقش الوفد مع الرؤساء البرامج والأنشطة والمشاريع المخطط لها في الولاية ​الجديدة​ والتي تهدف لخدمة المجتمع والمواطن.

وتمنى الوفد لجميع الرؤساء التوفيق والنجاح في نشاطهم البلدي.

وفي سياق آخر زار الوفد رئيس إتحاد بلديات صيدا ​الزهراني​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ الذي ناقش مع الوفد العديد من المشاريع الخاصة ببلدات الإتحاد كما وضع السعودي الوفد في صورة الأنشطة التي تقوم بها بلدية صيدا خلال الصيف.