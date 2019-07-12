النشرة: اضراب موظفي مستشفى حاصبيا الحكومي يدخل اسبوعه الثالث

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بان ​اضراب​ الموظفين في مستشفى حاصبيا الحكومي دخل اسبوعه الثالث على التوالي بحيث لا يزال العمل متوقفا في كافة أقسام المستشفى باستثناء استقبال الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي وذلك احتجاجا على عدم قبض الموظفين رواتبهم للشهر الثامن على التوالي آملين من ​وزارة الصحة​ وكافة الجهات المعنية العمل على حل هذه المعضلة بحيث بات هؤلاء الموظفين عاجزين عن تأمين ولو الحد الادنى من لقمة عيشهم.

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