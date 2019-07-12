المناوبون الفنيون في الطيران المدني يعتصمون لساعة واحدة في هذه الاثناء

يعتصم المناوبون الفنيون والسلك الخاص العاملون في المديرية العامة للطيران المدني اعتصاما في هذه الأثناء ولساعة واحدة اليوم، أي بين العاشرة والحادية عشرة من قبل الظهر، في مطار بيروت الدولي، مع الحرص على عدم تعطيل حركة المطار أو التأثير على حركة اقلاع أو هبوط الطائرات من وإلى المطار.
ويأتي هذا التحرك للمطالبة بدفع المستحقات للمناوبين الفنيين والسلك الخاص في المطار عن أعمال ليلية وإضافية نهارية منفذة خلال الأشهر الماضية من الفصلين الأولين لسنة 2019، ولم يتقاضوا مستحقاتهم سوى عن شهري شباط وآذار فقط.
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