ترامب يتراجع عن إصراره على إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن إصراره على إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني المقبل الذي سيجرى في العام 2020 في ​الولايات المتحدة​. بعد أسابيع من الجدل الحاد، في هذا الاطار.

وأعلن ترامب في حديقة ​البيت الأبيض​ ان "سنختار طريقا آخر للتأكد من إجراء إحصاء كامل للسكان غير المواطنين".

ويشكل هذا التراجع انتكاسة للرئيس الأميركي الذي خاض مواجهة حول هذه القضية ووصل به الأمر إلى الحديث عن إمكانية إصدار مرسوم رئاسي أو إرجاء طباعة الاستمارات التي يفترض أن تستخدم في الإحصاء الذي يجرى كل عشر سنوات حسب ​الدستور​.

ورأى معارضو إدراج السؤال في التعداد السكاني الذي أسقط منذ 1950، أن دوافع هذه الخطوة سياسية وستدفع مهاجرين سريين إلى الامتناع عن المشاركة في التعداد خوفا من القبض عليهم.