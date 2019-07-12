ف. تايمز: واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان

لفتت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية في تقرير بعنوان "​واشنطن​ تدعم اتفاق تقاسم السلطة في ​السودان​"، إلى ان "واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين ​المجلس العسكري​ في السودان وبين ممثلي المعارضة، خشية أن يكون البديل ذلك الاتفاق هو فشل الدولة و​العنف​".

ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون ​إفريقيا​، إلى ان "الموقف ما زال هشا"، وأضاف أن الاتفاق "بالتأكيد خطوة للأمام". وقال: "من بين كل السيناريوهات المطروحة، كان من الممكن أن تحدث بعض الخيارات السلبية تماما. كان من الممكن أن نحصل على نموذج ​الصومال​ أو ​ليبيا​، وهو أخر ما كانت مصر أو ​إثيوبيا​ تسعيان له".