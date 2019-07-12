خارجية إيران: على القوى الأجنبية مغادرة المنطقة لأننا قادرون على ضمان أمنها

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ السلطات البريطانية للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية التي احتجزتها في ​جبل طارق​.

وأوضح موسوي أن "هذه لعبة خطيرة ولها عواقب والذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة"، مشيراً الى أن "الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول وعلى القوى الأجنبية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة".

وكان قائد في ​الحرس الثوري الإيراني​ هدد باحتجاز ​سفينة​ بريطانية، ردا على احتجاز ​البحرية البريطانية​ ل​ناقلة نفط​ إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى ​سوريا​ في انتهاك ل​عقوبات​ ​الاتحاد الأوروبي​.