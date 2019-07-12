وزير دفاع ايران: سنواجه المعتدين على أرضنا برد محكم سيجعلهم يندمون

أعلن وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي أن "ايران ستواجه المعتدين على أرضها برد محكم سيجعلهم يندمون".
وأوضح حاتمي في تصريح له أن "بلاده ستجعل العدو یندم وسيتلقى ردا حاسما وقويا على أي اعتداء يطال أجواء وسيادة الأراضي الإيرانية".
كما اعتبر أن "تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على عدم تهديد الدول الأعضاء".
وكان أعلن نتانياهو منذ أيام قليلة أن " الطائرات الحربية الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى إيران وسوريا وأي مكان في الشرق الأوسط".
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