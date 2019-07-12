تعهد رئيس وزراء اليونان الجديد بخفض الضرائب خلال أول اجتماع حكومي

أعلن رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، أنه سيحترم تعهده بخفض ​الضرائب​، الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية الصعبة التي التزمت بها البلاد أمام دائنيها.

وأكّد زعيم حزب الديموقراطية الجديدة، في كلمته أمام أول اجتماع ل​مجلس الوزراء​ منذ فوزه في ​الانتخابات​ الأحد، ان "مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها" سيعرض بحلول نهاية الشهر.