تعهد رئيس وزراء اليونان الجديد بخفض الضرائب خلال أول اجتماع حكومي

أعلن رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الجديد، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سيحترم تعهده بخفض الضرائب، الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية الصعبة التي التزمت بها البلاد أمام دائنيها.
وأكّد زعيم حزب الديموقراطية الجديدة، في كلمته أمام أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ فوزه في الانتخابات الأحد، ان "مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها" سيعرض بحلول نهاية الشهر.
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