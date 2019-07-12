قرقاش: زيارة أمير قطر إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور قرقاش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد علق على انتهاء زيارته للولايات المتحدة الأميركية، لافتا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن". وأكد ان "هذه الزيارة شكلت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".
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