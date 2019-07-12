مقتل 5 وإصابة 40 في هجوم انتحاري على حفل زفاف شرقي أفغانستان

أعلن المتحدث الرسمي باسم حاكم محافظة ننغرهار الأفغانية عطاء الله خوغياني "مقتل خمسة أشخاص وإصابة 40 جراء ​تفجير​ انتحاري على حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية "بتشيراغام" في ننغرهار شرقي البلاد". ولفت خوغياني الى أن "الانتحاري فجر نفسه وسط المدعوين إلى حفل الزفاف ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين"، مشيراً الى ان "الهجوم نفذه "طفل".

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