شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد تطبيق القانون".. اعرف قيمة رسم فحص طلب التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ من ساعات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية خلال الأيام الماضية، وفيما يلى نرصد قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح.

تضمنت المادة 4 من اللائحة التنفيذية على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الوارد بقانون تنظيم وسائل اتسخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وذلك طبقا للفئات الآتية:

1. حتى 250 متر يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة و125 جنيها فى القرى وتوابعها.

2. أكثر من 250 مترا حتى 500 متر يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيها فى القرى.

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3. أكثر من 500 متر حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى.

4. أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى.

5. أكثر من 2000 متر حتى 4000 متر يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 فى القرى.

6. أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها.