حريق غابات عين الحصن… الطائرات نفذت أزيد من 26 طلعة لإخماذ النيران

كشفت القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة الشمال، أمس الخميس، عن معطيات جديدة بخصوص المساحة المتضررة من حريق غابات عين لحصن الذي أتى على 80 هكتارا.

وأضاف المصدر ذاته، أن المساحة المتضررة من النيران تتوزع بين 28 هكتارا مكونة من أشجار الصنوبر الحلبي، و 52 هكتارا من الأصناف النباتية الثانوية.

وأبرز المصدر نفسه أن 3 طائرات “كنادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية، والمتخصصة في إخماد النيران، نفذت أزيد من 26 طلعة لإفراغ المياه على بؤر النيران في الأماكن الصعبة التضاريس.

واسترسلت القيادة، أنه سيتم ترك فرق مراقبة بالمنطقة لتفادي “الاحتراق البطيء”، الذي قد يؤدي لاندلاع ألسنة النيران من جديد انطلاقا من الجمر الكامن تحت الرماد.