مصرع شابين وإصابة آخر بانقلاب سيارة على طريق القدس أريحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق مروع وقع صباح اليوم، الجمعة، على شارع رقم 1 (طريق القدس- أريحا)، عن مصرع شابين في العشرينيات من عمريهما وإصابة آخر بجروح خطير).

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء- لواء القدس، مفاده انقلاب سيارة على شارع رقم 1 قرب مفترق ‘شمروني هطوف’ طريق القدس- أريحا، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم إقرار وفاة شابين في سنوات العشرينيات من عمريهما، فيما تم نقل شاب آخر (20 عاما) إلى مستشفى ‘هداسا’ وصفت جروحه بالخطيرة".

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث جراء حادث طرق مروع على شارع رقم 1 بالقرب من ‘شمروني’. طواقم إطفاء وإنقاذ تابعة للمركز وصلت إلى المكان واتضح أن شخصين خارج سيارة قد انقلبت في المكان، ووصفت حالتهما بالحرجة توفيا بعد ذلك، في حين تم تخليص مصاب ثالث ونقله إلى المستشفى".

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ووفقا للشرطة فإن أسباب وقوع حادث الطرق الذاتي المروع وانقلاب السيارة ما زالت غير معروفة. وتم إغلاق الشارع من تجاه البحر الميت للقدس أمام حركة السير، وباشر محققو السير وأفراد الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن 47 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، وبلغ عدد الضحايا الإجمالي 164 ضحية إلى جانب عشرات المصابين في البلاد.