الان تتابع إيران تحذر بريطانيا من عواقب احتجاز ناقلة النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:14 ص, 12 يوليو 2019 م التعليقات: 0 دعاها للإفراج الفوري عن الناقلة طهران- الخليج 365: دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بريطانيا للإفراج الفوري عن الناقلة النفطية العملاقة وحذرها من العواقب. وقال خلال تصريحات الجمعة أن إيران ودول المنطقة قادرون على ضمان الأمن الإقليمي وأن على القوى الخارجية في الشرق الأوسط أن تغادر المنطقة.

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