ترامب يعلن طرح سؤال حول المواطنة في الإحصاء الوطني القادم

شهد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا، حضره العديد من كبار مسئولى الإدارة الأمريكية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وخلال الفعالية، أعلن ترامب عن إجراء تنفيذي لطرح سؤال حول المواطنة في الإحصاء الوطنى القادم، فى خطوة من شأنها إثارة المزيد من المعارك القانونية فى الولايات المتحدة.
كانت المحكمة العليا قد منعت الإدارة الأمريكية من إدراج سؤال عن المواطنة، على الأقل إلى حين أن تبرر السلطة التنفيذية الغرض من وراء هذه الخطوة.
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