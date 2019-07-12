النواب الأمريكي يستدعي كوشنر ومقربين من ترامب للتحقيق في التدخل الروسي

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، أن تستدعي حوالى 12 شخصاً مقربين من دونالد ترامب، بينهم صهره جاريد كوشنر، لتحديد إذا كان الرئيس الأمريكي، حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وتنوي اللجنة التي يُسيطر عليها الديمقراطيون أن تُواصل تحقيقاتها، رغم انتهاء التحقيق في التدخل الروسي، الذي قاده المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر.

وكان مولر خلُص إلى أنه لا دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، غير أنه أبدى صرامةً أكبر ضد الرئيس الأمريكي في مسألة عرقلة سير العدالة، دون أن يوصي بملاحقات قانونية.

وقُبلت الخميس، الاستدعاءات للإدلاء بالشهادات، على أن تُصدر لاحقاً، وتستهدف كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، فضلاً عن نحو 12 شخصاً مقربين أو كانوا مقربين من الملياردير الجمهوري، ومن بينهم وزير العدل السابق جيف سيشنز، ونائبه السابق رود روزنشتاين، والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، وقطب الصحافة ديفيد بيكر.

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وقال رئيس اللجنة جيري نادلر: "سنعمل بلا ملل للحصول على شهاداتهم ووثائقهم".

من جهته، قال ترامب على تويتر: "الآن يطلب الديمقراطيون الاستماع إلى 12 شخصاً أمضوا ساعات مع روبرت مولر" في السابق.

ومن المنتظر الاستماع إلى شهادة علنية لمولر نفسه في الكونغرس في 17 يوليو (تموز) الجاري.