الولايات المتحدة الأمريكية تدين محاولة زوارق إيرانية اعتراض سفينة بريطانية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، محاولة زوارق إيرانية اعتراض سفينة بريطانية قرب مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في تغريدة له على تويتر، إن العمل مستمر مع الحلفاء لضمان حرية الملاحة قرب مضيق هرمز.

وأكد الأسطول الأمريكي الخامس، الجمعة، أنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة، عقب محاولة 3 زوارق إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة بي.بي خلال مرورها بمضيق هرمز.

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وأكد نائب الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول، في بيان، أن الأسطول الأمريكي الخامس أحيط علما بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج قرب مضيق هرمز.

في وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، الخميس، إن البحرية الملكية "انتصرت" للقانون الدولي بمساعدتها ناقلة نفط تجارية في عبور مضيق هرمز.

وأضافت، في بيان عبر "تويتر" أمس الخميس، تعليقا على محاولة 3 سفن إيرانية اعتراض ناقلة (بريتيش هيريتدج) البريطانية في مضيق هرمز، أن البحرية الملكية انتصرت للقانون الدولي، ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية.