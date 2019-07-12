المجلس العسكري: ندعم تطلعات الشعب وتلتزم بالاتفاق مع المعارضة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” التزام المجلس بالاتفاق الموقع بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير. وثمن نائب رئيس المجلس العسكري وقوف وتضامن البرلمان العربي مع السودان، ودعمه لتطلعات الشعب السوداني.

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