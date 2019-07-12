فرانس برس: جرح شرطيين في اثينا جراء هجوم في أعقاب تظاهرة

أعلن مصدر في ​الشرطة اليونانية​ أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة، في هجوم شنه مجهولون على مركز للشرطة في وسط العاصمة ​أثينا​. ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي جاء في أعقاب تظاهرة لنحو ثمانين شخصا مقربين من الأوساط الفوضوية، احتجاجا على تطوير منصة "اير بي ان بي" في العاصمة اليونانية.

وقام المحتجون برشق ​قوات الأمن​ بالحجارة وقطع الخشب. وردت الشرطة باستخدام ​الغاز​ المسيل للدموع، أصيب جراءه شرطيان بجروح طفيفة ونقلا إلى أحد ​مستشفيات​ العاصمة، بحسب المصدر نفسه، ولم يتم توقيف أي شخص.