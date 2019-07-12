خارجية إيران: على القوى الأجنبية في الشرق الأوسط أن تغادر المنطقة

دعا المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ القوى الأجنبية في ​الشرق الأوسط​ أن تغادر المنطقة، وطالب بريطانيا للإفراج الفوري عن الناقلة النفطية وحذرها من العواقب.

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