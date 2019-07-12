سبوتنيك: أميركا تقرر عدم فرض عقوبات على ظريف

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر مطلعة، أن أميركا قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.
ولفتت إلى ان "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة في الوقت الحالي".
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأميركي.
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