سبوتنيك: أميركا تقرر عدم فرض عقوبات على ظريف

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر مطلعة، أن ​أميركا​ قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن ​واشنطن​ ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

ولفتت إلى ان "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة في الوقت الحالي".

وكان وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ قال أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف لأن ​الولايات المتحدة​ عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأميركي.