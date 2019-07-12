الحكومة والمعارضة تتفقان على منصة لحوار دائم في فنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ النروجية أن الحكومة والمعارضة في ​فنزويلا​ اتفقتا على إقامة منصة لحوار دائم في نهاية جولة المحادثات بينهما في باربادوس. ولفتت في بيان الى أن "المنصة أنشئت وستعمل بشكل مستمر وسريع للتوصل إلى حل تفاوضي وفي إطار الإمكانيات التي يتيحها ​الدستور​".

وذكرت الخارجية النروجية في بيان، إنه "من المقرر أن تجري الأطراف مشاورات لتتمكن من دفع المفاوضات قدما"، بدون أن تذكر موعدا للقاءات جديدة. واشار الى إن ​الحكومة النروجية​ تدعو الطرفين أيضا إلى "التزام أكبر قدر من الحذر في تعليقاتهما وتصريحاتهما المرتبطة بعملية الحوار".

ونقل البيان عن وزيرة الخارجية النروجية ايني ايريكسن "أعبر مرة جديدة عن شكري للطرفين على جهودهما وروح التعاون التي تحليا بها وأشكر حكومة باربادوس على ضيافتها".

واجتمع وفدا الحكومة والمعارضة منذ الإثنين في باربادوس في جولة ثالثة من المحادثات منذ أيار الماضي، برعاية النروج. ولم تؤد الجولتين الأولى والثاني إلى نتيجة تذكر.