عبدالله: سياسة حافية الهاوية سيكون لها الوقع الكبير على الأوضاع الاقتصادية

رأى عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​سياسة​ حافية الهاوية التي ينتجها البعض في التعاطي مع الشؤون الوطنية، وإرساء حالة اللااستقرار السياسي، سيكون لها الوقع الكبير على الأوضاع الاقتصادية، وعدم جذب الاستثمارات، ومنع عودة السياح. فهل هذه ​السياسة​ تخدم مشروعا ما؟".

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