أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز في حديث إذاعي على انه "متمسكون باحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي لكن نريد ان تتحلحل الأمور بأسرع وقت ممكن وعقد جلسة للحكومة لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل"، لافتا إلى ان "الاجتماعات تتسارع من اجل التوصل لحلول".
وشدد روكز على انه "من المفروض احالة قطوعات الحسابات بأسرع وقت إلى مجلس النواب كي يستطيع مناقشة الموازنة بشكل صحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: لاحالة قطوعات الحسابات بأسرع وقت إلى مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.