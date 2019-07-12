روكز: لاحالة قطوعات الحسابات بأسرع وقت إلى مجلس النواب

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​ في حديث إذاعي على انه "متمسكون باحالة حادثة ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​ لكن نريد ان تتحلحل الأمور بأسرع وقت ممكن وعقد جلسة للحكومة لأن ​الوضع الاقتصادي​ لا يحتمل"، لافتا إلى ان "الاجتماعات تتسارع من اجل التوصل لحلول".

وشدد روكز على انه "من المفروض احالة قطوعات الحسابات بأسرع وقت إلى ​مجلس النواب​ كي يستطيع مناقشة ​الموازنة​ بشكل صحيح".