رئيس بلدية زوطر الشرقية: سد الشومرية عند النهر سيتم المباشرة به عما قريب

اشار رئيس بلدية ​زوطر الشرقية​ الدكتور وسيم اسماعيل خلال جولة نظمتها البلدية لاعلاميي النبطية على ​نهر الليطاني​ القريب من البلدة للاطلاع على عمل المنتزهات وعلى الاعمال التي قامت بها البلدية على ضفتي النهر لمسافة ستة كيلومترات، الى ان ​مصلحة الليطاني​ بذلت جهدا كبيرا لتنظيف النهر، وهناك تعاون معها من البلدية، مؤكدا ان البلدية تراقب وتتابع عمل المنتزهات وهو ما يظهر على ضفتي النهر مقابل زوطر الشرقية، فهذا النهر الذي رعاه الاجداد والاباء نواصل المسيرة ايضا ومقاومتنا حمت النهر وقدمنا شهداء من زوطر الشرقية ومن مناطق لبنانية اخرى ايام ​الاحتلال الاسرائيلي​ للجنوب، هذا النهر اصبح افضل بكثير وكبلدية نساهم بالحد الادنى بتنظيف وتنظيم النهر الذي تشهد استراحاته اواخر كل اسبوع تهافتا للمتنزهين من البلدة وجوارها، وهناك خطوة حضارية تقوم بها المنتزهات وهي الفرز ونحن نقدم لها المستوعبات، نافيا ان تكون اي استراحة ترمي ​الصرف الصحي​ الى حرم النهر .

ودعا اسماعيل الاهالي في المنطقة وخارجها لزيارة النهر للاستمتاع بالمناظر الخلابة والجميلة، لافتا الى هناك سد الشومرية سيقام على النهر أنجزت دراسته وسيتم المباشرة به عما قريب، من هنا نتمنى على المعنيين باقة هذه السد الاسراع بموضوع الاستملاكات والتعويضات وغيره، لافتا الى ان البلدة تتغذى بالمياه من خطين الاول انجزه الصندوق الكويتي وخط ​الاتحاد الاوروبي​ وهناك شكر خاص ل​مجلس الجنوب​ ورئيسه الدكتور ​قبلان قبلان​ الذي أوصل الكهرباء الى النهر وأصبحنا الان نضخ المياه عبر خطين بواسطة الكهرباء .

وأعقب الجولة مأدبة غداء تكريمية على شرف الاعلاميين في استراحة النعيم على النهر ونوه اسماعيل وحرب بجهود الاعلاميين في النبطية ودورهم خلال الحرب والسلم.