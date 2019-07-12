ترامب يؤكد انه ليس من محبي العملات المشفرة:هذه العملات ليست أمولاً

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه ليس من محبي عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، وأوصى شركة ​فيسبوك​ وغيرها من مصدري العملة المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية والعمل ضمن الأنظمة المصرفية.

واعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "هذه العملات ليست أمولاً، وقيمتها متقلبة جداً وتسند إلى الهواء. وأشار الرئيس ترامب إلى أن العملات المشفرة غير المنظمة تساهم بالقيام بعمليات غير قانونية، بما في ذلك في مجال الاتجار ب​المخدرات​.