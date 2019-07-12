أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه ليس من محبي عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، وأوصى شركة فيسبوك وغيرها من مصدري العملة المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية والعمل ضمن الأنظمة المصرفية.
واعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "هذه العملات ليست أمولاً، وقيمتها متقلبة جداً وتسند إلى الهواء. وأشار الرئيس ترامب إلى أن العملات المشفرة غير المنظمة تساهم بالقيام بعمليات غير قانونية، بما في ذلك في مجال الاتجار بالمخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد انه ليس من محبي العملات المشفرة:هذه العملات ليست أمولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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