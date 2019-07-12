نزيه نجم: يجب أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ونأمل الوصول لحل

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ على انه "يجب أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ونأمل بحكمة الرؤساء الثلاثة في الوصول الى حل وان تصل الامور الى خواتيم سعيدة"، مؤكدا ان "رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري حريص كل الحرص على مناقشة ​الموازنة​ بالشكل القانوني الصحيح".

وعن امكانية عقد جلسة للحكومة ببند وحيد خاص بإحالة قطوعات الحسابات لمجلس النواب، اعتبر نجم في حديث إذاعي ان "هذا الأمر ممكن لكنه ليس من الاصول".