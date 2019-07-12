شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم على انه "يجب أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ونأمل بحكمة الرؤساء الثلاثة في الوصول الى حل وان تصل الامور الى خواتيم سعيدة"، مؤكدا ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص كل الحرص على مناقشة الموازنة بالشكل القانوني الصحيح".
وعن امكانية عقد جلسة للحكومة ببند وحيد خاص بإحالة قطوعات الحسابات لمجلس النواب، اعتبر نجم في حديث إذاعي ان "هذا الأمر ممكن لكنه ليس من الاصول".
كانت هذه تفاصيل خبر نزيه نجم: يجب أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ونأمل الوصول لحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.