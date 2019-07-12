كنعان لجعجع:اخضاع كل المؤسسات العامة للرقابة جزء من اصلاحات لجنة المال

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ على رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن "اخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً على مختلف أنواعها للرقابة والغاء الموازنات الملحقة وتحويل وفرها مباشرة للخزينة والغاء اجازات الاستدانة التي راكمت الدين ودخول ​المحميات​ وخفض ​العجز​ هي جزء من اصلاحات خرجت بها ​الموازنة​ من ​لجنة المال​".

وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع قد رأى في مؤتمر صحفي أمس ان " الموازنة عادية جدًا ولن تستطيع أن تؤدي المطلوب منها وكان من المفترض أن تتواكب مع مجموعة اصلاحات".