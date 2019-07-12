رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان على رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن "اخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً على مختلف أنواعها للرقابة والغاء الموازنات الملحقة وتحويل وفرها مباشرة للخزينة والغاء اجازات الاستدانة التي راكمت الدين ودخول المحميات وخفض العجز هي جزء من اصلاحات خرجت بها الموازنة من لجنة المال".
وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع قد رأى في مؤتمر صحفي أمس ان " الموازنة عادية جدًا ولن تستطيع أن تؤدي المطلوب منها وكان من المفترض أن تتواكب مع مجموعة اصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان لجعجع:اخضاع كل المؤسسات العامة للرقابة جزء من اصلاحات لجنة المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.