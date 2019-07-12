ريفي: محاولة إغتيال الياس المر كانت ضمن سياق مسلسل الإطباق على الحياة السياسية

اشار الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​ الى ان "محاولة إغتيال ​الياس المر​ كانت ضمن سياق مسلسل الإطباق على الحياة السياسية وإلغاء كل من يواجه الهيمنة والوصاية".

ولفت ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "ننتظر حكم ​المحكمة الدولية​ في إغتيال رئيس الحكومة الاسبق ​رفيق الحريري​ كما ننتظر جلاء الحقيقة في إغتيال المر، فالقاتل واحد. مستمرون حتى تحقيق العدالة".