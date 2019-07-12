ريفي: محاولة إغتيال الياس المر كانت ضمن سياق مسلسل الإطباق على الحياة السياسية

اشار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الى ان "محاولة إغتيال الياس المر كانت ضمن سياق مسلسل الإطباق على الحياة السياسية وإلغاء كل من يواجه الهيمنة والوصاية".
ولفت ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "ننتظر حكم المحكمة الدولية في إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري كما ننتظر جلاء الحقيقة في إغتيال المر، فالقاتل واحد. مستمرون حتى تحقيق العدالة".
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