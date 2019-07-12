بالفيديو.. الزعيم كيم "يغط في النوم"

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"غفوة" كيم جونغ أون أمام الجنرالات
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في تجمع سياسي حاشد بكوريا الشمالية، التقطت الكاميرات زعيم البلاد، كيم جونغ أون، وهو غارق في النوم، خلال خطبة أحد الجنرالات.
وظهر كيم وهو يغط في النوم تدريجيا، خلال خطبة حماسية، في الذكرى الـ25 لوفاة جده كيم إل سونغ، أثناء مناسبة عقدت في بيونغ يانغ.
وأظهرت الكاميرات كيم جونغ أون وهو يستيقظ فجأة من نومه خلال الخطبة، على صوت تصفيق الجماهير، ليبدأ بالتصفيق مع الحشد، مخالفا العادات الكورية، التي تنص على أن يبدأ الزعيم بالتصفيق أولا.
ويعتبر النوم في "الأوقات غير المناسبة"، و"عدم التصفيق في المناسبات رفيعة المستوى"، جريمة في كوريا الشمالية، قد تصل عقوبتها للإعدام، وفقا للصحيفة.
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وقالت صحيفة "ميرور" إن كيم سبق أن أعدم جنرالا، بعد استغراقه في النوم خلال مناسبة عسكرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.