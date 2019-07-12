اجتماع السيسي ومدبولي وقانون ضريبة الدمغة.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المهمة، وعلى رأسها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث تحديث منظومة التعليم العالي والاستعدادات للعام الجامعي الجديد، إلى جانب موافقة مجلس النواب على 7 مشروعات قوانين؛ من بينها هيئة تنمية الصعيد والمنظومات النقابية والعمالية والجامعات الخاصة وضريبة الدمغة وإقامة الأجانب.

الأهرام:

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الحكومة، بالاستعداد التام للعام الدراسي الجديد وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي في المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد -خلال الاجتماع – أهمية الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنها تمثل تطورا نوعيا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في اكساب طلاب التعليم الفني بمصر المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي، لمواكبة متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

وتحت عنوان "إقرار 7 قوانين تتضمن هيئة تنمية الصعيد وإقامة الأجانب"، سلطت "الأهرام" الضوء على موافقة مجلس النواب أمس بشكل نهائي على 7 مشروعات قوانين، بعد مراجعة مجلس الدولة لها؛ من بينها إنشاء هيئة تنمية الصعيد والمنظومات النقابية والعمالية والجامعات الخاصة وضريبة الدمغة وإقامة الأجانب.

كما أبرزت الصحيفة احتفال القارة الإفريقية أمس باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، تحت عنوان "حملة توعية لمكافحة الفساد بإفريقيا".. وقالت إن المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي رفع شعار "نحو موقف إفريقي مشترك لاسترداد الأموال المنهوبة" للاحتفال نظرا لأهمية هذه القضية من أجل النهوض بالقارة.

وفي الشأن الرياضي، نقلت "الأهرام" عن موقع "أفريكا سبورت" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يقترب كثيرا من حصد جائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد أن خسر منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي عددا من الأصوات بعد ضياع لقب "كوبا أمريكا" من منتخب بلاده ، والشئ ذاته للفرعون المصري محمد صلاح الذي قدم موسما طيبا مع ناديه ليفربول الإنجليزي لكن خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 لكاس الأمم الإفريقية قلص كثيرا من حلمه المنتظر.

وفي إطار تغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية، أشارت الصحيفة إلى حصول المنتخبات الأربعة التي تأهلت لدور الأربعة في كأس الأمم الإفريقية على راحة اليوم.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن بريطانيا اتهمت إيران بمحاولة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

الأخبار:

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السيسي: تحديث منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر"، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والموقف التنفيذي للمشروعات الفومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلا عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020.

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كما أبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي على الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في الحفاظ على الدستور والقانون، خلال أداء المستشار سعيد مرعي، أمس حلف اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وسلطت الصحيفة الضوء على موافقة البرلمان نهائيا، خلال جلسته العامة أمس على عدد من مشروعات القوانين والقرارات من بينها مد حالة الطوارئ وتعديلات "المنظمات النقابية" وتعديلات "هيئة تنمية الصعيد" والجامعات الخاصة والأهلية وضريبة الدمغة، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.

وذكرت "الأخبار" أن هيئة الرقابة الإدارية أكدت حرص مصر مع التعاون مع الدول الإفريقية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وكذلك إعلان وزارة المالية توفير المخصصات للتأمين الصحي الشامل..إلى جانب الإعلان عن أن المرحلة الأولى للتنسيق ستكون نهاية الأسبوع القادم، وبدء اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية غدا.

الجمهورية

بدورها، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، على ضرورة الاستعداد للعام الجامعي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة بالمنظومة التعليمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.. حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ الاستعدادات اللازمة للمنظومة الجديدة وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية بهدف تلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية وبلوغ أعلى درجات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.

وتحت عنوان "الرعاية الصحية .. ركيزة بناء الإنسان في عهد السيسي"، نقلت "الجمهورية" عن وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تأكيده أن القيادة السياسية تولي اهتماما ودعما خاصا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان وأحد أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص ماراثون الثانوية العامة، ذكرت "الجمهورية" أن تصحيح الثانوية انتهى، وأن النتيجة أكبر من 74%، وأن إعلان الأوائل خلال ساعات.

وتحت عنوان "الرقابة الإدارية: مصر قدمت كل سبل التعاون مع إفريقيا في مكافحة الفساد"، ذكرت الصحيفة أن المنتدى الأول بشرم الشيخ يعد الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط للقضاء على هذه الظاهرة، لافتة إلى أن شعار الاحتفال هذا العام هو "نحو موقف مشترك".

وذكرت "الجمهورية" أن البرلمان وافق بشكل نهائي على 6 قوانين جديدة، من بينها إنشاء هيئة تنمية الصعيد وتعديل المنظمات النقابية العمالية وإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وتعديل ضريبة الدمغة وحماية الملكية الفكرية وإنشاء هيئة الدواء المصرية، إلى جانب الموافقة على قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر.

كما تناولت الصحيفة مؤتمر المصارف العربية بشرم الشيخ ، مشيرة إلى أن المؤتمر يناقش أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الجمهورية" أن الاتحاد الأوروبي ذكر أنه سيبت في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تركيا في حال استمرت في عمليات التنقيب "غير القانونية" عن الغاز قبالة قبرص في البحر الأبيض المتوسط. وأضافت أن الاتحاد أكد أنه سيعلق المحادثات رفيعة المستوى مع أنقرة والمفاوضات حول اتفاقية النقل الجوي، فضلا عن تجميد التمويل لتركيا المخصص للعام المقبل على خلفية عمليات التنقيب غير القانونية عن الغاز والنفط قبالة قبرص التي تقوم بها تركيا حاليا.