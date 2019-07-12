حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، حارا، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم.

ومن المتوقع، خلال ساعات الليل، أن تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية.

كما يتوقع أن يكون البحر ما بين مائج وحتى عالي الأمواج، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 150 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 21، صفد 31 – 18، طبرية 38 – 24، الناصرة 33 – 20، حيفا 32 – 25، يافا 32 – 25، القدس المحتلة 33 – 17، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 43 – 28، بئر السبع 36 – 20، أم رشرش (إيلات) 44 – 26.

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أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم، بينما يكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو مترين.

وبعد غد، الأحد، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.

ويوم الإثنين المقبل يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، إلا أنها تبقى قريبة من المعدلات السنوية.