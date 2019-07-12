الأمم المتحدة تدين قصف المستشفيات في إدلب السورية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس، بـ"شدة" عمليات استهداف مدنيين في شمال غرب سوريا"، والتي طالت خصوصا "منشآت طبية وعاملين طبيين".

وقال جوتيريس في بيان إن "العديد من تلك المنشآت تعرضت للقصف الأربعاء، بينها مستشفى بمعرة النعمان، هو أحد أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة".

وذكّر جوتيريش بوجوب "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية"، مؤكدا أن من "يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب".



وقتل أكثر من مئة في صفوف الجيش السوري وفصائل إرهابية في اشتباكات عنيفة منذ مساء الأربعاء بين الطرفين في شمال غرب سوريا، تزامناً مع مقتل 8 مدنيين على الأقل الخميس جراء القصف.

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وتتعرض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، بمقتل 413 من قوات النظام وفصائل مقاتلة، بينها هيئة تحرير الشام الإرهابية (النصرة سابقاً)، في المعارك التي بدأت في الـ6 من الشهر الجاري، بمحافظة إدلب ومحيطها.

تخضع محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقطن نحو 3 ملايين شخص، منذ سبتمبر/أيلول الماضي لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

وتوزع عدد القتلى، وفق المرصد، على 205 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و208 من الفصائل، فضلا عن إصابة العشرات من كلا الجانبين.

وحسب ما ذكره المرصد السوري على موقعه الإلكتروني، فإن المعارك الدائرة في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، والمصحوبة بقصف واستهدافات برية وجوية، أسفرت عن مقتل 75 من عناصر الفصائل على محاور تل ملح والجبين وكفرهود والجلمة، خلال الـ48 ساعة الماضية

فيما سقط في المعارك نفسها، 29 من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له.