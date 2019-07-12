رئيس البرازيل يعتزم تسمية نجله سفيرا في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، عزمه على تعيين أحد أبنائه الثلاثة، إدواردو، سفيرًا في الولايات المتحدة.
وأكد بولسونارو على هامش احتفال رسمي في برازيليا إنّ إدواردو الذي يشغل حاليًا منصب نائب، هو "صديق لأولاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويتحدّث الإنكليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جدًا في العالم. ولذلك يُمكن أن يكون الشخص المناسب، ويُمكنه الاهتمام بالعمل في واشنطن".
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