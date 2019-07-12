رئيس البرازيل يعتزم تسمية نجله سفيرا في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​، عزمه على تعيين أحد أبنائه الثلاثة، إدواردو، سفيرًا في ​الولايات المتحدة​.

وأكد بولسونارو على هامش احتفال رسمي في برازيليا إنّ إدواردو الذي يشغل حاليًا منصب نائب، هو "صديق لأولاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ويتحدّث الإنكليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جدًا في العالم. ولذلك يُمكن أن يكون الشخص المناسب، ويُمكنه الاهتمام بالعمل في واشنطن".