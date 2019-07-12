الأخبار: قرار تقشفي للواء عثمان في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

علمت صحيفة "الأخبار" ان المدير العام ​اللواء عماد عثمان​، أصدر قراراً قضى بوقف منح قسائم ​المحروقات​ للضباط الذين يوجد بتصرفهم آليات عسكرية، لكنه استثنى ضباط ​فرع المعلومات​ من هذا القرار.

يُشار إلى أن قرار التقشّف في قسائم ​البنزين​ اتُّخذ في ​قوى الأمن​ حصراً دون باقي ​الأجهزة الأمنية​. غير أنّ مصادر أمنية ذكرت أن هذا القرار استثنائي ريثما تُقرّ ​الموازنة​.