الأخبار: بلدية بيروت تعمل على اطلاق مناقصة لاستثمار ميدان سبق الخيل

علمت صحيفة "الأخبار" ان مجلس بلدية بيروت يعمل منذ أشهر، على وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة، بغية استثمار ميدان سبق الخيل لمدة ثلاثين عاماً، بناءً على تصور ستضعه شركة دار الهندسة.
وبحسب المعلومات، يجري الترويج للمشروع على اعتبار أنّه تحديث لمسارات سباق الخيل الحالية، ومن أجل إنشاء مضمار بمستوى أوروبي، كذلك ستُستَثمَر كلّ المساحات العامة لزيادة نسبة المساحة الخضراء، وإنشاء مواقف سيارات، ومطاعم، وغيره من الأمور التجارية لجذب الناس.
يذكر ان مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد، حاول عام 2015 استثمار 260 ألف متر مربع من الأملاك العامة، لتحويلها إلى مساحةٍ توفّر خدمات مدفوعة الثمن، لا قدرة لسكّان المدينة على تحملها، وتمنع انتفاع جميع الفئات الاجتماعية منها.
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