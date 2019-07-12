شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقى قطرى: تميم فرط فى كرامة القطريين أمام العالم أثناء لقاء ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جابر الكحلة المرى، الناشط الحقوقى القطرى، هجوما عنيفا على تميم بن حمد، أمير قطر، متهمه بإهانة كرامة الدولة القطرية.

وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لقد فرط تميم فى كرامة قطر والقطريين أمام العالم أثناء لقاء ترامب، والكرامة هى الرفعة وعزة النفس والكبرياء، وهى الابتعاد عن كل ما يكسر النفس ويهينها، وتقديرها واحترامها أمام الآخرين.

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وتابع جابر المرى: يجب عدم التقليل من شأن الكرامة فهى أغلى ما يمتلكه الإنسان.