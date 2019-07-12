برلماني لـ"العين الإخبارية": جهود مصرية تخرج ليبيا من الانسداد السياسي

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني إن الملتقى الذي دعت مصر لاستضافته السبت المقبل بحضور أكثر من نحو 50 نائبا، بما فيهم رئيس مجلس النواب ونائبه، يهدف لإيجاد مبادرة تخرج ليبيا من حالة الانسداد السياسي.



وتابع العباني، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الملتقى المقرر انعقاده لنحو ٣ أيام بالعاصمة المصرية، هو بمثابة "تشاور وعصف ذهني لإنتاج مبادرة تخرج ليبيا من الانسداد السياسي".

وأشار العباني إلى أن الدعوات المصرية شملت نوابا من برلمان طبرق وآخرين انشقوا عنه وعقدوا جلساتهم في مدينة طرابلس.

وقال العباني تعليقا على الدعوة المصرية "هي دعوة كريمة وجهت لكل أعضاء مجلس النواب الليبي، في محاولة من الشقيقة مصر لرأب التصدعات التي لحقت بجدار مجلس النواب، عقب قيام القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (07) لسنة 2014م، بشأن حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، وإعادة توزيع ودمج منتسبيها في أنشطة الدولة الليبية".

وتابع العباني قائلًا: "تأتي الجهود المصرية بدبلوماسيتها المعهودة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت انسداد الرؤى وانحصار المبادرات السياسية للبحث والتشاور والعصف الذهني، في محاولة لإنتاج مبادرة قد تعيد العربة إلى قضبان السياسة ونزع فتيل الحرب".







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وتوجه العباني بالشكر والتقدير إلى مصر رئاسة وحكومة وشعبا، لما تبذله من جهود مضنية وبناءة لدعم السلم والأمن في محيطها العربي والأفريقي".

وتدور اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية منذ الـ4 من أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش الليبي والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أكد في ٢٠ يونيو/حزيران الماضي، أنه بعد تحرير طرابلس ستدخل البلاد في مرحلة انتقالية "واضحة ومنضبطة".

وذكر حفتر أن المرحلة الانتقالية تتضمن حل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للمرحلة الدائمة.

وقال "أقصد التجهيز للوضع الدائم والطبيعي الذي ستستقر عليه الدولة، لتنطلق في عمليات الإعمار والتنمية وإزالة تراكمات سنوات طويلة من المراوحة".

ولفت إلى أن من مهام حكومة الوحدة الوطنية التجهيز للانتخابات وعودة المسار الديمقراطي، بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خال من العيوب السابقة.



وأردف "سيكون من مهامها تشكيل لجنة صياغة دستور جديد، ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده".