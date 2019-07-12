شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)

أعلن رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم، إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط، وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن بهدف تنفيذ انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكًا.

وقال في بيان له مساء اليوم إنه تم القبض على 12 من الضباط منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف، وأنه يجري القبض على الآخرين بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد أن الأجهزة باشرت التحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة، وأن المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. مبينًا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.