حمادة خطاب
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن قانون المحاماة تم تعديله بمجلس النواب في دورة 2000، لافتا إلى أنه هو من قرر الزيادة فى الرسوم عقب تعديل القانون داخل مجلس النواب .
وأوضح " منصور"، خلال صفحته الرسمية على موقع يوتيوب ، أنه يمتهن المحاماة منذ عام 1985 وحتى الآن، مؤكدا أنه تشرف بالعمل في القضاء ويعتبر تاريخه مشرفا له،
موضحا أن مهنة المحاماة لها فضل كبير عليه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأنه دافع عن مهنة المحاماة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" الأفوكاتو".
وأشار رئيس نادي الزمالك ، الى أن هناك عددا من...
كانت هذه تفاصيل خبر هخليها نقابة ولا في أمريكا .. مرتضى منصور يدرس الترشح نقيبا للمحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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