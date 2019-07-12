أمير قطر: زيارتنا إلى أميركا شكلت حدثا هاما بتاريخ الشراكة بين بلدينا

علق ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على انتهاء زيارته للولايات المتحدة الأميركية، لافتا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اختتمنا اليوم زيارة إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في ​واشنطن​". وأكد ان "هذه الزيارة شكلت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد بالصداقة والشراكة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله إياه في واشنطن مساء الاثنين. وأعلن البيت الأبيض من جهته، عن توقيع خمسة اتفاقيات بين الولايات المتحدة وقطر، أغلبها في مجالي الدفاع والطيران.