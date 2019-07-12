الأخبار: اطلاق سراح راهبين موقوفين بعد تدخلات مراجع دينية لمصلحتهما

أوقف ​الأمن العام​ الراهبين (ش. ر.) و(ج. ح.) المطلوبين بجرائم نصب واحتيال أثناء محاولتهما مغادرة ​مطار بيروت الدولي​ إلى ​إيطاليا​. وذكرت معلومات صحيفة "الأخبار" أن الراهبين الموقوفين أحيلا على فرع التحقيق والإجراء في ​المديرية العامة للأمن العام​، حيث كان من المفترض إحالتهما على ​فصيلة جونية​ للتحقيق معهما على خلفية بلاغ بحث وتحرٍّ صادر بحقهما، إلا أنهما تُركا قبل ذلك، بإشارة ​القضاء​، بعد تدخلات مراجع دينية لمصلحتهما. وأوضحت مصادر معنية لـ"الأخبار" إن الراهبين كانا متجهين إلى ​الفاتيكان​ بهدف الخضوع ل​محكمة​ دينية.

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