الجيش السوري يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية

أصيب 7 مدنيين بقصف صاروخي عنيف شنته التنظيمات الإرهابية، من مواقعها في "منزوعة ​السلاح​" على أحياء سكنية ب​ريف حماة​ الشمالي.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة محردة جراء سقوط 3 ​قذائف صاروخية​ على أحياء المدينة وألحقت أضرارا مادية بالغة بالممتلكات دون الإبلاغ عن إصابات حتى الأن.

وأفادت وكالة "​سبوتنيك​" بأنه سمعت أصوات سلسلة ​انفجارات​ ب​ريف اللاذقية​، بعيد منتصف ليل الخميس- الجمعة، ناجمة عن تصدي مضادات الدفاع الجوي الأرضية لموجتين متتاليتين من الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط جميعها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.