الجيش السوري يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية

أصيب 7 مدنيين بقصف صاروخي عنيف شنته التنظيمات الإرهابية، من مواقعها في "منزوعة السلاح" على أحياء سكنية بريف حماة الشمالي.
ودوت صافرات الإنذار في مدينة محردة جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على أحياء المدينة وألحقت أضرارا مادية بالغة بالممتلكات دون الإبلاغ عن إصابات حتى الأن.
وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأنه سمعت أصوات سلسلة انفجارات بريف اللاذقية، بعيد منتصف ليل الخميس- الجمعة، ناجمة عن تصدي مضادات الدفاع الجوي الأرضية لموجتين متتاليتين من الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط جميعها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
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