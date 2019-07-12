السلطات الفنزويلية توافق على مواصلة المفاوضات مع المعارضة

أعلن حاكم ولاية ميراندا الفنزويلية، هيكتور رودريغيز، أن السلطات والمعارضة خلال المفاوضات في بربادوس اتفقوا على مواصلة الحوار بشكل دائم. وأوضح انه "اتفقنا على عقد حوارات بشكل دائم حول السلام، واتفقنا على استعدادنا للعمل معا من أجل السلام في البلاد".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية النرويجية، عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في بربادوس، الأسبوع الحالي، لإيجاد حل منسق ودستوري للبلد". وأشارت إلى أن، "المفاوضات مستمرة وتحمل طابعا عمليا".
هذا وأعلنت النرويج الشهر الماضي، أن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا خلال الجولة الثانية من المحادثات "استعدادهما" لحل الأزمة المستمرة بينهما منذ فترة طويلة لكن ليس من المتوقع حدوث إنفراجة.
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