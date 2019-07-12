شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى يكشف سيناريو رحيل "أردوغان" عن الحكم ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن الكاتب التركى، حسن جمال، تأكيده أنه يتوجب على المعارضة التركية الاجتماع على منصة مشتركة بحلول الخريف القادم وإصدار إعلان ديمقراطى كى يرحل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن الحكم.
الكاتب التركى أشار إلى أن البساط بدأ يُسحب من تحت أردوغان بسرعة عقب فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى خلال الانتخابات التى أقيمت فى 23 من شهر مارس الماضى، لافتا إلى أن المؤشرات التى تظهرها جبهتا المعارضة والسلطة تدل على قرب رحيل أردوغان، وأنه لم يعد أمامه سوى توديع منصبه فى إطار القواعد الديمقراطية.
ودعا الكاتب التركى المعارضة التركية إلى الاتحاد على منصة مشتركة واتباع استراتيجية أكرم إمام أوغلو للإطاحة بأردوغان، متابعا:على أحزاب المعارضة الالتقاء على منصة مشتركة بحلول الخريف وإصدار بيان ديمقراطى للرأى العام دون الخوض فى مزيد من الكلام، وعليهم اتباع استراتيجية إمام أوغلو فى هذا الأمر وتجنب الضجيج والصخب. عليهم أن يتجنبوا تماما اللغة العدائية والاستقطابية.
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