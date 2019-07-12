"كاسبرسكي": أكثر من 900 ألف مستخدم ضحية برمجيات خبيثة لألعاب الفيديو في 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أجرت شركة كاسبرسكي لاب المتخصصة بأمن المعلومات دراسة جديدة لرصد خطر الاختراق الذي يواجه مستخدمي ألعاب الفيديو حول العالم.

وقالت "كاسبرسكي": "أن أكثر من 900000 مستخدم من جميع أنحاء العالم تعرضوا لهجمات من خلال البرمجيات الخبيثة المثبتة على ألعاب الفيديو خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وقد تركزت ثلث هذه الهجمات من 3 ألعاب فقط".

وتأتي عملية القرصنة من خلال وضع ألعاب فيديو وتطبيقات تحمل برمجيات خبيثة على منصات غير محمية مما يعرض المستخدمين للخطر.

وقرّر الباحثون في كاسبرسكي النظر عن قرب في الملفات المصابة التي تم اكتشافها خلال العام 2018 وحتى النصف الأول من 2019، وقد تصدّرت لعبة Minecraft قائمة الألعاب التي تعرّضت لإساءة استخدام، إذ شكّلت البرمجيات الخبيثة المتنكرة في هذه اللعبة حوالي 30% من الهجمات، فيما بلغ عدد المستخدمين المصابين بها أكثر من 310000 مستخدم. وحلّت لعبة GTA 5 في المرتبة الثانية، إذ استهدفت الهجمات التي تمّت من خلالها أكثر من 112000 مستخدم، في حين جاءت لعبة Sims 4 بالمركز الرابع بحوالي 105000 مستخدم مستهدف".

وبحسب الباحثين، فإن المجرمين كانوا يحاولون استدراج المستخدمين لتنزيل ملفات خبيثة تدّعي أنها ألعاب لم تصدُر بعد، وقالت الشركة أن الأمر شمل نسخًا خادعة لعشر ألعاب شهيرة على الأقل من التي لم تصدُر بعد وينتظرها الجمهور.

وقالت الباحثة الأمنية في كاسبرسكي، ماريا فيدوروفا،: "إن فرق البحث الأمني ظلّت لأشهر تشاهد المجرمين يستغلون الترفيه لمباغتة المستخدمين، سواء كانت حلقات من مسلسلات تلفزيونية شهيرة، أو عروضًا أولى لأفلام كبرى، أو ألعاب فيديو مشهورة".

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وأضافت "يسهل شرح الأمر، فعادة ما يميل الناس إلى أن يكونوا أقل حذرًا عندما يريدون الاسترخاء والاستمتاع، وإن لم يتوقع المستخدمون وجود برمجيات خبيثة في أمرٍ ممتع استخدموه لسنوات، فلن يتطلب نجاحُ الهجوم تهديدًا عالي المستوى، لذلك نحثّ الجميع على توخي الحذر وتجنّب المنصات الرقمية غير الموثوق بها والعروض المشبوهة، وتنصيب برمجيات الحماية وإجراء مسح أمني دوري لجميع الأجهزة المستخدمة في اللعب".

وتوصي كاسبرسكي باتباع التدابير التالية لتجنب الوقوع ضحية البرمجيات الخبيثة التي تتظاهر بأنها ألعاب فيديو:

- استخدام الخدمات الرسمية ذات السمعة المعروفة فقط.

- الانتباه إلى أصالة المواقع الإلكترونية وتجنب زيارة مواقع إلكترونية تسمح بتنزيل ألعاب الفيديو حتى التأكد من مشروعيتها وقانونيتها وأن عنوان موقع الويب الخاص بها يبدأ بـ https، فضلاً عن التحقق من صيغة كتابة العنوان وحروف اسم الشركة قبل بدأ التنزيل.

- تجنب الضغط على أية روابط مشبوهة، مثل التي تعرض عليك فرصة للعب لعبة لم تصدر بعد.

- استخدام حلول أمنية موثوق بها مثل Kaspersky Security Cloud للحماية الشاملة من مجموعة واسعة من التهديدات.